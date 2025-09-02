El influencer solidario sorprendió a familias en Tupungato

Se hizo cargo del pago de las compras que hicieron en un supermercado local.

El influencer rusa Parviz Benazirov, hace contenido ayudando a sus seguidores, entregando diversos regalos y mostrando su lado más solidario. Desde hace un tiempo eligió a Mendoza para vivir y ahora recorre la provincia sorprendiendo en los diferentes departamento.

En el día de ayer, llegó hasta Tupungato donde ingresó a un supermercado y ayudó a diferentes familias con la compra de mercadería. «Yo invito», dijo el joven cuando las personas ya estaban en la caja para pagar el monto final.

Parviz Benazirov, tiene 25 años, miles de seguidores en las redes sociales y -en las últimas horas- generó revuelo en la “comunidad digital” con su visita al departamento.

Quizá no es muy conocido para las personas que se mueven fuera del mundo de los influencers, pero -entre los más jóvenes- es un ícono y cosecha números altísimos de visualizaciones y seguidores.

Estando en el Valle de Uco, todo indica que durante estos días pueda replicar sus acciones solidarias en Tunuyán y San Carlos.

MIRÁ EL VIDEO COMPLETO EN EL SIGUIENTE LINK https://www.facebook.com/reel/1820588779341294