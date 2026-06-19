El Gobierno designó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

En medio de la compleja situación política que atraviesa el oficialismo, el Gobierno nacional confirmó este viernes la designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, quien asumirá la responsabilidad de comunicar las decisiones y posiciones de la administración de Javier Milei.

La novedad fue anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales luego de una reunión mantenida con el Presidente en la residencia de Olivos. El funcionario destacó la incorporación de Ravier y le deseó éxito en la nueva función.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei June 19, 2026

“Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó Adorni en un mensaje publicado en la red social X, que posteriormente fue compartido por Milei.

La designación se produce en un contexto de fuerte tensión política dentro del Gobierno y marca un cambio en el esquema de comunicación oficial. Hasta ahora, Ravier se desempeñaba como diputado nacional y mantenía una activa participación en el debate económico y político vinculado a las ideas del oficialismo.