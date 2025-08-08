El circo estará este fin de semana en Campo Los Andes

Será este sábado a las 15:30 horas.

Nuevamente, el Circo Federal estará en Tunuyán. Esta vez, desplegará su alegría en el predio de la Capilla en el Distrito de Campo Los Andes. La entrada es libre y gratuita.

La actividad es organizada por la Municipalidad y forma parte de la programación cultural itinerante de invierno. Esta iniciativa busca acercar espectáculos familiares a distintos puntos del departamento, promoviendo el uso del espacio público y la recreación.

La carpa del circo federal ofrece funciones gratuitas con artistas locales y regionales que llenan de alegría y entretenimiento a los más pequeños. Durante la jornada se presentarán números de acrobacia, humor y magia, dirigidos a público de todas las edades.