Dos hombres resultaron heridos tras un riña en Tunuyán

Sucedió en el Barrio 26 de enero.

Un llamado a través del 911 alertó sobre una pelea en el interior del Barrio 26 de enero. En el lugar, vecinos del lugar informaron que dos sujetos iniciaron una riña entre los presentes, en la que se utilizaron palos y un arma blanca, provocando daños en una ventana y en una puerta trasera de una vivienda del lugar.

Los agresores se retiraron antes de la llegada policial, quedando en el sitio un hombre con lesiones en la cabeza.

Poco después, otro llamado informó sobre un hombre herido en la espalda. Personal del SEC lo diagnosticó politraumatismos, heridas de arma blanca en el tórax y fractura en miembro superior izquierdo.

Ambos heridos fueron trasladados al Hospital Scaravelli, donde diagnosticó a uno con herida de arma blanca en región dorsal y cortes en cuero cabelludo, quedando internado.

Mientras que el otro sujeto, sufrió herida cortante en cuero cabelludo y traumatismo en tórax, también quedando internado. No se encontró el arma utilizada. Por disposición de la Dra. Secondini, se secuestró la ropa de una de las víctimas.