Dos hombres fueron detenidos por venta de droga en Tunuyán

Secuestraron cocaína.

Las tareas para este importante operativo estuvieron a cargo del personal del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco, división Tunuyán, con intervención de la Unidad Fiscal Mendoza.

Realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Suipacha. Allí, resultaron detenidos dos sujetos de 40 y 44 años de edad, ambos señalados como responsables del comercio de estupefacientes.

En el lugar, secuestraron tres envoltorios de cocaína, una bolsa con cocaína con un peso de 79,5 gramos, tres teléfonos celulares, una balanza digital y $132 mil.

Todos los elementos fueron secuestrados y los detenidos serán trasladados a la Unidad Penal N° 32.