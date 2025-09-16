Dónde voto el 26 de octubre: ya está publicado el padrón definitivo

Desde hoy podrás consultar en qué escuela votar.

Se vienen las elecciones nacionales 2025 y ya está el padrón definitivo disponible, según informó en las últimas horas la Cámara Nacional Electoral. La ciudadanía en condiciones de votar podrá consultar los datos de lugar y mesa de votación. Cómo saber dónde voto.

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional, donde los argentinos deberán elegir 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.

Por otro, el Senado de la Nación está integrada por 72 legisladores y solo se renovará un tercio, es decir, 24 bancas. Cada legislador dura seis años en su cargo.

Se podrá acceder al padrón definitivo a través del sitio web www.electoral.gob.ar y en www.padron.gob.ar. El elector/a tiene que introducir su número de documento, género, distrito donde vota e ingresar un código verificador.