Valle de Uco

Dolor por el fallecimiento de una docente en Tunuyán

agosto 11, 2025

Informaron que una escuela no tendrá clases este lunes.

En la mañana de este lunes, se conoció el fallecimiento de una vecina y docente de Tunuyán, Paola Palma.

La noticia conmocionó a la comunidad educativa de la escuela N° 9-035 Normal Toribio de Luzuriaga desde donde informaron la suspensión de clases en el nivel primario durante esta jornada.

«Ante esta triste e irreparable pérdida se decreta asueto por duelo el día 11 de agosto. En respeto y acompañamiento a su familia, seres queridos y a toda la comunidad escolar que hoy se ve profundamente conmovida».

En un sentido mensaje agregaron, «en este difícil momento, abrazamos con cariño y solidaridad a quienes compartieron con ella sus días en la escuela, y nos unimos en el dolor por su partida. Pedimos a las familias acompañar a sus hijos e hijas con amor y contención. Nos comprometemos a seguir trabajando para cuidar emocionalmente a nuestra escuela».