Detuvieron a un menor con pedido de captura por intento de homicidio en Las Heras

Efectivos de la UEP realizaron el procedimiento durante la madrugada, en el marco de una causa por homicidio agravado en grado de tentativa, tras interceptar un hombre en un vehículo en actitud sospechosa en el departamento de Las Heras.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras durante la madrugada, cuando detectaron un hombre en un vehículo en actitud sospechosa. Se trata de un menor, de 16 años, que estaba prófugo por un hecho ocurrido el 3 de octubre en el barrio 8 de Abril, donde dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego.

La detención se concretó este lunes alrededor de las 0.30, en la intersección de Gran Capitán y Regalado Olguín, en el departamento de Las Heras. Durante un control preventivo, los efectivos observaron un Toyota Corolla verde con las luces apagadas y dos ocupantes.

Al solicitar la identificación del conductor, se constató que se trataba de un menor de edad con pedido de captura desde el 3 de octubre, emitido por la Oficina Fiscal 1 de Las Heras, por una causa de homicidio agravado en grado de tentativa.

El hecho por el cual era buscado ocurrió en las inmediaciones de calle 41 y Cruz Castaño, en el barrio 8 de Abril, donde dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego mientras se desplazaban en una camioneta Ford F100. Ambas fueron trasladadas al Hospital Lagomaggiore, donde recibieron atención médica.

La Oficina Fiscal 1, a cargo de Andrea Mengarelli, ordenó el traslado del menor a la Comisaría 16, donde quedó a disposición de la Justicia.



