¿Cuándo podría llegar el Zonda y qué zonas afectará?

El fenómeno podría sentirse mañana.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno podría sentirse con fuerza el jueves en varios departamentos de la provincia.

Las ráfagas podrían superar los 50 kilómetros por hora en zonas del llano y alcanzar mayor intensidad en sectores de la precordillera. Desde Defensa Civil recomendaron extremar precauciones, sobre todo en la circulación vehicular y en aquellas actividades al aire libre que puedan verse afectadas por la baja humedad y la escasa visibilidad.

“El jueves se espera viento Zonda en precordillera y en el llano, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h”, advirtió Contingencias Climáticas. El fenómeno podría extenderse hasta la noche y, en algunos casos, incluso hasta la madrugada del viernes, antes del ingreso de un frente frío.