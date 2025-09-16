Cristina no podrá votar en octubre

Desde la Cámara Nacional Electoral se resolvió excluir a Cristina Fernández de Kirchner del padrón electoral debido a su condena en la causa Vialidad, que contempla inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Esto implica que la expresidenta no podrá figurar en el padrón ni participar de las elecciones de octubre.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el tribunal dejó sin efecto un fallo previo de la justicia electoral de Santa Cruz que le permitía permanecer empadronada, al considerar que la inhabilitación para ocupar cargos no elimina el derecho al voto.

Con esta decisión, CFK no podrá votar en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

Actualmente cumple prisión domiciliaria por su condena, por lo que, de haber mantenido su derecho a sufragio, hubiera necesitado autorización judicial para emitir su voto.

El fiscal nacional electoral, Ramiro González, ya había solicitado su exclusión del padrón, argumentando que corresponde al Congreso Nacional —y no a la Justicia— establecer una normativa específica sobre el derecho al voto de exfuncionarios inhabilitados para ejercer cargos públicos.

A comienzos de agosto, la jueza Borruto había declarado inconstitucionales dos artículos: el 19, inciso 2° del Código Penal, y el 3, inciso “e” del Código Electoral Nacional. Mientras que el Código Penal establece que la inhabilitación perpetua incluye “la privación del derecho electoral”, el Código Electoral Nacional excluye del padrón a “los condenados por delitos dolosos a pena privativa de la libertad, por el término de la condena”.