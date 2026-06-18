Crece la presión judicial sobre Francisco Adorni y piden que sea citado a indagatoria

La investigación judicial que involucra a Francisco Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que se solicitara su citación a declaración indagatoria en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido incrementa la presión sobre el entorno familiar del vocero presidencial Manuel Adorni.

La situación judicial de Francisco Adorni volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse un pedido de declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.

La solicitud fue presentada ante la Justicia y representa un nuevo avance dentro del expediente que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados por el investigado.

El planteo judicial se produce en medio de una creciente atención pública sobre distintos integrantes de la familia Adorni, especialmente debido a la exposición política alcanzada por Manuel Adorni como una de las principales figuras del Gobierno nacional.

Según trascendió, los investigadores buscan profundizar el análisis de documentación patrimonial, movimientos económicos y otros elementos incorporados a la causa para establecer si existen irregularidades que justifiquen una imputación formal.

La declaración indagatoria constituye una instancia clave dentro del proceso judicial, ya que permite al acusado ejercer su defensa y responder sobre los hechos que se investigan.

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Por el momento no existe una resolución definitiva respecto al pedido, que deberá ser evaluado por el magistrado interviniente. Mientras tanto, la investigación continúa avanzando con nuevas medidas probatorias.

El caso suma un nuevo foco de atención sobre el entorno de una de las figuras más visibles del oficialismo nacional y podría tener repercusiones políticas dependiendo de la evolución de la causa.

Qué investiga la Justicia