Cornejo se reunió con Luis Caputo

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, mantuvo este lunes un encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, con el objetivo de explorar líneas de financiamiento para proyectos estratégicos en la provincia.

Durante la reunión, se analizaron distintas alternativas de financiamiento de organismos multilaterales, enfocadas en iniciativas prioritarias para el desarrollo provincial.

Entre los temas tratados se destacó la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica y saneamiento, a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), con el fin de mejorar el acceso al agua potable y optimizar los sistemas de tratamiento de efluentes en distintas localidades mendocinas.

La transformación digital del sistema de salud provincial también formó parte de la agenda. Cornejo y Caputo evaluaron posibilidades de financiamiento para actualizar la infraestructura tecnológica de hospitales y centros de atención médica. La iniciativa buscó agilizar los procesos administrativos y mejorar la atención de los pacientes en toda la provincia.