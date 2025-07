Cornejo entregó 15 viviendas en Tupungato

El Gobierno de Mendoza retomó y terminó una obra abandonada en el marco del Programa Nacional Reconstruir.

El Gobernador Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Hebe Casado, y el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero, encabezaron la entrega de 15 casas del barrio Nuestra Casa, en el departamento de Tupungato. Se trata de la segunda etapa de la obra, que fue retomada y finalizada con fondos provinciales en el marco del programa nacional Reconstruir. También participó en el acto el intendente Gustavo Aguilera.

Con una inversión total de $253 millones por parte del Gobierno de Mendoza, las viviendas se construyeron con el objetivo de brindar soluciones habitacionales a familias que habían esperado durante años la culminación del barrio.

“En circunstancias muy adversas estamos terminándolas, y vamos a terminar las 43 en total”, expresó Cornejo, quien remarcó que las dificultades fueron muchas, aunque innecesario detallarlas ante las familias adjudicatarias. “Ellos son quienes las han sufrido”, afirmó.

El Gobernador repasó los orígenes del abandono de estas obras y explicó que tanto en Mendoza como en otras provincias existieron operatorias que no funcionaron correctamente. “Hubo cooperativas que no cumplían, sistemas de adjudicación arbitrarios y una financiación nacional que llegaba solo si había afinidad política. Todo eso hizo que una casa, por más humilde que fuera, terminara demorándose años”, sostuvo.

También señaló que esta problemática fue común a distintos gobiernos nacionales. “No pueden venir ahora a decir una cosa por otra”, expresó, y aseguró que la actual gestión nacional dejó en claro que no continuaría financiando estas obras, lo que obligó a la Provincia a asumir esa responsabilidad. “Podemos hacerlo porque Mendoza está bien administrada”, indicó, y advirtió que en otros distritos del país las obras siguen paralizadas por falta de recursos.

“Gracias a que hemos administrado bien en estos años, hoy estamos asumiendo responsabilidades que no eran propias ni de la Provincia ni mucho menos del Municipio”, subrayó. Además, recordó que, hace menos de un año, el intendente Aguilera le planteó la necesidad de finalizar estas viviendas. “Le dijimos que íbamos a tener paciencia, pero que lo íbamos a terminar. Prefiero terminar esas obras, que la gente se mude, las arregle, las mejore, antes que seguir con este calvario que, además, podía derivar en usurpaciones, como ha ocurrido en otros departamentos”.

Por su parte, el intendente Aguilera destacó que fue una jornada muy especial para la comunidad. “Nos embarga un gran orgullo decir que el 8 de junio de 2024 nos reuníamos en el despacho del señor gobernador para reactivar la obra”, recordó, y explicó que las viviendas llevaban años abandonadas y que muchas familias pasaban por el lugar reconociendo cuál les había sido asignada hace más de una década.

“A pocos días de asumir como intendente, recibí una familia que me dijo ‘quiero volver a mi casa, no puedo alquilar, estamos viviendo cada uno en una casa distinta’. Fue entonces cuando entendimos que no era solo una obra, era una reparación”, compartió Aguilera.

El jefe comunal también recordó un momento emotivo durante la entrega de la primera vivienda. “Le entregué la llave a Martina, que se puso a llorar en mi despacho. Le pregunté qué pasaba y me dijo ‘a partir de ahora, la familia va a estar junta’. Eso es lo que realmente significa una casa: que permita construir un hogar”.

Cornejo remarcó que este proceso es fruto tanto de una administración ordenada como de la paciencia de las familias. “No tenemos la responsabilidad directa, pero en nombre del Estado pedimos disculpas por todos estos años de espera”, expresó. Además, reafirmó la decisión de mantener activa la política habitacional en Mendoza, incluso en un contexto de fuerte ajuste nacional. “No hemos parado la obra pública ni la construcción de viviendas. Cada semana estamos entregando casas en distintos departamentos”, afirmó.

El Gobernador explicó que la Provincia continúa desarrollando barrios completos con un enfoque sustentable. En el mismo predio del barrio Nuestra Casa, señaló que aún hay espacio para construir nuevas unidades. “Aspiramos a un país normal, que normalice su economía, que no tenga inflación y que crezca, para que los salarios acompañen ese crecimiento y las personas puedan ir a un banco a pedir su crédito hipotecario sin depender de un gobierno ni de un político”, expresó.

Puso como ejemplo a países vecinos que han estabilizado sus economías y afirmó que, hasta que eso ocurra en Argentina, Mendoza mantendrá su compromiso. “Vamos a seguir con la política de viviendas, vamos a terminar lo que está inconcluso y lo vamos a hacer con cuotas que se acerquen al valor de un alquiler de mercado”, dijo.

Por último, el intendente Aguilera anunció una innovación vinculada al compromiso ambiental del Municipio. Informó que en lugar de entregar una planta, como se hacía habitualmente, se colocaron cestos de residuos sólidos urbanos en cada vivienda, divididos en secos y húmedos. “Esta experiencia piloto comienza con estas 15 casas y está en sintonía con el trabajo que nos ha pedido el Gobernador respecto del cuidado del medio ambiente”, afirmó.

Sobre las viviendas

Las casas cuentan con superficie cubierta promedio de 60 metros cuadrados, construidas con sistema tradicional. Presentan terminaciones exteriores con revoque grueso y entrefino, sin pintura, y pisos cerámicos en todos sus ambientes. La cocina está equipada con mesada de granito natural sobre estructura metálica y pileta de acero inoxidable, y el baño se entrega completamente instalado.

Además, cada unidad posee instalación eléctrica completa, cañería para gas envasado y un sistema cloacal compuesto por pozos sépticos con sus respectivas cámaras de inspección.