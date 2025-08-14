Cornejo: “El trabajo conjunto con Chile es esencial“

El Gobernador participó en una agenda de trabajo orientada a mejorar la infraestructura y las conexiones logísticas entre Mendoza y la Región de Valparaíso.

Durante la XXXIX Reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor, se reunieron autoridades nacionales y provinciales de ambos países, con el objetivo de avanzar en proyectos estratégicos de conectividad e integración.

El Gobernador Alfredo Cornejo estuvo acompañado por el embajador argentino en Chile, Jorge Marcelo Faurie; el director de Límites y Fronteras Internacionales de Argentina, Santiago Villalba, y el subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, José María Videla Sáenz. Por parte de Chile participaron el director Nacional de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), Pedro Pablo Silva; el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo; y el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

“El trabajo conjunto con Chile es esencial“

El mandatario mendocino subrayó la relevancia estratégica de profundizar la relación con la Región de Valparaíso, destacando su papel como polo logístico y portuario del Pacífico. “La quinta región de Chile es, sin duda, la región productiva y de los puertos más importantes del Pacífico”, afirmó, y destacó que “Mendoza tiene una relación especial, no solo turística o gastronómica, sino que debe integrarse cada vez más a esa logística”.

De esta manera, Cornejo explicó que Chile avanza en proyectos concretos y Argentina está ordenando su economía. Así, sostuvo: “Necesitamos mejorar nuestra infraestructura, no solo en la Ruta 7, sino en toda la cadena logística. Aquí, en el Comité de Fronteras, estamos trabajando sobre el Paso Cristo Redentor y sobre el Paso Las Leñas, ambos con la misma orientación”.

Asimismo, el Gobernador de Mendoza remarcó que el fortalecimiento de la infraestructura fronteriza es clave para agilizar el comercio, optimizar el transporte de cargas y mejorar la competitividad de las economías regionales. También señaló que “el trabajo conjunto con Chile es esencial para avanzar en proyectos que beneficien tanto al comercio exterior como al turismo”.