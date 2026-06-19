Cornejo denunció una página por difundir información falsa y anunció acciones judiciales

El gobernador Alfredo Cornejo denunció públicamente la existencia de un sitio web que, según sostuvo, se dedica a publicar información falsa sobre funcionarios y dirigentes mendocinos. El mandatario confirmó que avanzará con acciones legales para determinar responsabilidades.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, denunció la actividad de una página web que, según afirmó, difunde noticias falsas y contenido malicioso dirigido a funcionarios públicos, dirigentes políticos y distintas personalidades de la provincia.

La situación tomó estado público luego de que el mandatario provincial utilizara sus redes sociales para advertir sobre el funcionamiento del sitio y cuestionar la publicación de información que consideró falsa y perjudicial para las personas involucradas.

Según explicó Cornejo, el portal se caracteriza por divulgar contenidos sin respaldo ni verificación, afectando la reputación de distintas figuras públicas. Frente a esta situación, confirmó que impulsará acciones judiciales para identificar a los responsables y determinar eventuales responsabilidades civiles o penales.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la preocupación no se limita únicamente a la difusión de información incorrecta, sino también al impacto que este tipo de publicaciones puede generar en la opinión pública y en el debate democrático.

El caso reavivó la discusión sobre la proliferación de noticias falsas en internet y el desafío que representan para las instituciones, los medios de comunicación y los usuarios de redes sociales.

En los últimos años, distintos organismos nacionales e internacionales han advertido sobre el crecimiento de plataformas que difunden información engañosa, especialmente en contextos políticos y electorales, donde la circulación de datos falsos puede influir en la percepción pública.

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Mientras avanza la presentación judicial anunciada por el gobernador, la Justicia deberá analizar los elementos aportados y establecer si existieron conductas que puedan constituir algún tipo de delito o generar responsabilidades legales.

Desde el Ejecutivo mendocino remarcaron que el objetivo de la denuncia es esclarecer el origen de las publicaciones y evitar la propagación de contenido que pueda afectar a personas e instituciones mediante información falsa o manipulada.

Lo que se conoce del caso