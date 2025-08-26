Controles viales en Mendoza: el 94% de las pruebas de alcoholemia dieron negativos

Realizó casi 500 pruebas de alcoholemia, de las cuales el 94% arrojaron resultados negativos. Esto demuestra el compromiso de la mayoría de los mendocinos con la conducción responsable. Además desactivó una juntada de motociclistas en San Rafael, donde 14 conductores quedaron a disposición de la Justicia por realizar maniobras riesgosas en la vía pública.

Desde la noche del viernes y hasta el domingo se controlaron aproximadamente 1.600 vehículos en toda la provincia mediante puestos fijos y móviles. Como resultado se labraron 710 actas de infracción (559 por faltas leves), y se retuvieron 26 licencias de conducir, 19 motocicletas y 26 vehículos particulares.

En materia de alcoholemia se realizaron 479 pruebas, de las cuales 28 resultaron positivas, lo que representó el 94,15 % de conductores sin alcohol en sangre.

En General Alvear, en el Sur provincial, la Policía de Mendoza trabajó junto con el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) y el Cuerpo de Preventores de la Municipalidad. Allí verificaron 22 automóviles, seis motocicletas, y tres taxis y remises, sin registrar retenciones. De las 13 pruebas de alcoholemia efectuadas, dos fueron positivas, con valores de 1,31 y 2,10 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

En tanto, en San Rafael lograron desactivar una juntada de motociclistas en inmediaciones del dique El Tigre. Allí, 14 personas fueron demoradas por realizar maniobras peligrosas en la vía pública. El operativo, a cargo de efectivos de la Subcomisaría de Villa 25 de Mayo, permitió retener varios rodados sin dominios visibles y constatar infracciones a la Ley N° 9.024 de Tránsito. Tras la intervención, los infractores ─de entre 18 y 36 años─ fueron trasladados a la dependencia policial y notificados de la contravención prevista en el artículo 67° de la ley N° 9.099.

Estos operativos, impulsados por el Gobierno provincial, se desarrollan de manera permanente en toda Mendoza con el objetivo de reforzar la seguridad vial y fortalecer la conciencia ciudadana en torno a la conducción responsable.

San Rafael: la Policía desactivó una juntada de motociclistas en el dique El Tigre

La Policía de Mendoza, en un operativo preventivo desarrollado en el Sur provincial, desactivó una juntada de motociclistas en inmediaciones del dique El Tigre, sobre la Ruta Provincial N° 150 de San Rafael. El procedimiento permitió detener la circulación de 14 personas que realizaban maniobras riesgosas en la vía pública, para resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.15 del domingo, cuando efectivos de la Subcomisaría de Villa 25 de Mayo detectaron la presencia de un grupo de motociclistas que se desplazaban en dirección este-oeste. Al interceptar a los conductores procedieron a identificarlos y a retener los rodados, varios de los cuales no contaban con sus patentes visibles.

Entre los infractores ─cuyas edades oscilaban de los 18 a los 36 años─ se encontraban personas a bordo de motocicletas de distintas marcas y cilindradas, como Gilera, Bajaj, Motomel, Keller, Mondial y Zanella. Tres de ellos fueron sometidos a controles de alcoholemia y arrojaron resultados negativos (0,0 g/l). Sin embargo se constató la infracción a la Ley N° 9.024 de Tránsito por conducción peligrosa.

Tras la intervención y la comunicación con el juez contravencional, se dispuso el traslado de los 14 motociclistas a la Subcomisaría de Villa 25 de Mayo, donde fueron notificados de la falta prevista en el artículo 67° de la ley N° 9.099.