Controles: más de 30 conductores manejaban alcoholizados en la provincia

Se registraron retenciones, actas de infracción y pruebas de alcoholemia con la colaboración de la ANSV y municipios.

En el marco de la política de prevención de siniestros viales, el Ministerio de Seguridad y Justicia desarrolló este fin de semana un operativo de control vehicular en los principales accesos y rutas provinciales. Las tareas fueron ejecutadas por la Policía de Mendoza y contaron con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y los municipios.

El dispositivo se desarrolló desde la noche del viernes hasta el domingo, con puestos de control fijos y móviles distribuidos en distintos puntos del territorio. En total, se fiscalizaron 2054 vehículos, lo que derivó en la confección de 1029 actas de infracción, la mayoría correspondientes a faltas leves 779. Además, se retuvieron 31 licencias de conducir, 32 motos y 30 vehículos.

Uno de los ejes centrales del operativo fue la realización de controles de alcoholemia. Se practicaron 565 pruebas, de las cuales 38 arrojaron resultado positivo. Esto implica que 93,27 % de los conductores testeados no registró alcohol en sangre.

Entre los casos positivos, 12 presentaron niveles inferiores a un gramo por litro, mientras que los restantes superaron el límite legal permitido, configurando infracciones graves según la normativa.