Confirmaron un fin de semana largo en octubre

Se trata del traslado del 12 de octubre.

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el traslado del feriado del próximo 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10 de modo de crear un nuevo fin de semana largo con el objetivo de aportar alivio al sector del Turismo, uno de los más golpeados por las políticas económicas de la gestión libertaria.

Es que la decisión de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, de mantener el tipo de cambio artificialmente atrasado favorece el turismo emisivo mientras vuelve muy caro el turismo receptivo que cae en picada. Al mismo tiempo la licuación de los salarios de los trabajadores también afecta al turismo interno.

Así quedó plasmado en la Resolución 139/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete de Ministros de las Nación, Guillermo Francos.

La decisión se sustenta en el Decreto 614/2025 emitido la semana pasada, que le otorgó a la Jefatura de Gabinete la potestad de decidir qué se hará con los feriados que caen sábado y domingo. De esta manera Francos puede definir su eventual traslado con fines turísticos. No obstante, según dicta la norma, solo podrán ser movidos al «lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior».

Con el anuncio de este lunes, el feriado del domingo 12 de octubre quedó oficialmente trasladado al viernes 10 y con ello todos los argentinos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana largo que comenzará, precisamente, ese viernes y se extenderá hasta el domingo.

Además del 12 de octubre y su traslado para el viernes 10, el calendario oficial de feriados 2025 en Argentina contempla otras fechas destacadas, incluyendo feriados inamovibles, trasladables y días turísticos:

Noviembre

Viernes 21: día no laborable con fines turísticos. Al ser día no laborable y no feriado, dependerá de cada empleador otorgarla o no a los trabajadores

Lunes 24: día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

Diciembre

Lunes 8: día de la Inmaculada Concepción (inamovible)

Jueves 25: Navidad (inamovible).