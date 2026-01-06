Comenzaron los ensayos para Vendimia en Tunuyán

Así lo confirmó el Director de Cultura de Tunuyán, Sebastian Garay en dialogo con Canal 8. Se trata de 185 artistas contratados por el Municipio que darán vida al espectáculo del pròximo 30 de enero.

«Es así comenzamos con los ensayos para Vendimia 2026. Cabe recordar que los artistas fueron seleccionados por casting entre bailarines folkloricos, contemporaneos y actores» explicó.

Además agregó: «Ensayan todos en el Polideportivo de Tunuyán de lunes a jueves, allí estarán aproximadamente dos semanas y media, para luego pasar a los ensayos en el Anfiteatro. Tenemos un equipo municipal que brinda seguridad a los artistas y el ingreso es exclusivo para quienes han sido seleccionados, no pueden ingresar con acompañantes, ni publico en general»

Para finalizar agregó: «Tunuyán sigue manteniendo esta política de remuneración económica que beneficia a los artistas profesionales y en formación. Se trata de un pago, en reconocimiento a su mes de trabajo. Los tres municipios del Valle de Uco han fijado un mismo caché para todos los artistas contratados para Vendimia»