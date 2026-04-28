Colegios católicos de Mendoza limitan el uso de celulares en el aula

La Comisión de Educación del Arzobispado (Ceducar) dispuso que los estudiantes de sus 10 instituciones deberán entregar sus teléfonos al comenzar la jornada.

Un grupo de colegios privados vinculados al Arzobispado de Mendoza implementará desde mayo un nuevo protocolo que restringe el uso de teléfonos celulares dentro del ámbito escolar. La iniciativa fue impulsada por la Comisión de Educación del Arzobispado (Ceducar) y alcanzará a más de 8.500 estudiantes.

La normativa establece que los dispositivos no podrán utilizarse durante clases, recreos ni en otros momentos de la jornada, salvo en casos puntuales donde formen parte de una actividad pedagógica autorizada. En el nivel primario, directamente se recomienda que los alumnos no asistan con celular.

Para garantizar el cumplimiento, cada institución deberá aplicar un sistema de guarda organizada. Los estudiantes deberán entregar sus teléfonos al inicio del día, debidamente identificados, y serán almacenados en espacios cerrados con acceso restringido al personal autorizado. La devolución se realizará al finalizar la jornada.

Desde las instituciones explicaron que el objetivo principal es mejorar la concentración en el aula y fortalecer los vínculos interpersonales. “Buscamos que los estudiantes no solo incorporen conocimientos, sino que también desarrollen habilidades sociales”, señalaron desde el ámbito educativo. Además, remarcaron que el uso excesivo de celulares puede generar distracciones y situaciones conflictivas como el acoso o la exposición indebida en redes.

El protocolo también establece que las escuelas deberán garantizar condiciones de resguardo, aunque no serán responsables por pérdidas, daños o robos en determinados casos, como cuando los dispositivos no estén correctamente identificados o ante situaciones fuera de su control.

Otro punto clave es la comunicación con las familias. A partir de esta medida, los alumnos no podrán contactarse de manera directa con sus padres durante la jornada, sino que deberán hacerlo a través de los canales institucionales. Del mismo modo, el personal docente y no docente deberá limitar el uso de sus dispositivos personales exclusivamente a cuestiones laborales.

En caso de incumplimiento, el reglamento prevé un esquema progresivo de sanciones. En una primera instancia se aplicará una advertencia verbal y la retención del celular; luego se notificará a la familia y, ante reiteraciones, se podrán aplicar medidas disciplinarias más severas según cada institución.