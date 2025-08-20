Capacitarán a docentes en educación financiera

Las inscripciones ya están habilitadas.

A fin de promover en los estudiantes saberes y capacidades para enfrentar situaciones económicas, el gobierno escolar les ofrece a los docentes de la provincia el Programa de Educación Financiera, una capacitación con jornada remunerada destinada a profesionales de nivel medio, de gestión pública y privada. Las inscripciones ya están abiertas y las instancias de formación se desarrollarán los sábados 23 y 30 de agosto, y 6 de setiembre.

El programa está alineado con la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 y a resolución CFE 84/09. Surge de la articulación entre la Coordinación de Cooperación Educativa, la Dirección de Educación Secundaria y entidades financieras como los bancos Galicia, Ciudad, Santander, Supervielle, BBVA y el Banco Central de la República Argentina.

El objetivo general es promover en los estudiantes de 4º, 5º y 6º años de escuelas secundarias orientadas y técnicas, de gestión tanto pública como privada, así como en estudiantes de jóvenes y adultos (CENS) de Mendoza, el desarrollo de saberes y capacidades que les permitan comprender, analizar críticamente y actuar con responsabilidad frente a situaciones económicas y financieras.

En lo específico, busca brindarles herramientas pedagógicas a los docentes para integrar la educación financiera en distintas áreas; fortalecer la toma de decisiones responsables en temas como dinero, ahorro, presupuesto, crédito, inversión y ética financiera, e impulsar propuestas institucionales contextualizadas que articulen la educación financiera con el entorno local y regional, generando capacidades instaladas en las escuelas.

La Semana de Educación Financiera

Entre el 22 y el 26 de setiembre harán “La Semana de Educación Financiera: tu futuro en marcha”. En esa oportunidad, los docentes capacitados serán los encargados de aplicar el guion de actividades presentado por la dirección del nivel.

Dada la transversalidad del contenido, deberán acordar la aplicación en otros espacios curriculares o la inclusión de la propuesta en proyectos institucionales, como proyectos solidarios, articulación con CCT, prácticas profesionalizantes o el proyecto integrado de 5º año, entre otros. Finalmente deberán planificar la aplicación de la propuesta bancaria asignada.