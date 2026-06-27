Bomberos evitaron que un incendio rural afectara viviendas y un aserradero en San Carlos

Un importante incendio rural movilizó durante la madrugada de este sábado a distintas dotaciones de Bomberos en San Carlos, donde el fuego consumió alrededor de 20 hectáreas de malezas y amenazó con propagarse hacia viviendas y un aserradero de la zona.

El siniestro se registró cerca de las 3:20 en una finca ubicada en la intersección de Pellegrini y Ruta Nacional 40, en jurisdicción de San Carlos. Ante la magnitud del foco ígneo, personal de la Subdelegación de Bomberos La Consulta desplegó un amplio operativo para contener las llamas.

Durante casi cinco horas, trabajaron en el lugar varias dotaciones de Bomberos junto a efectivos de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios, utilizando líneas de alta presión, mochilas hidrantes y herramientas manuales para combatir el avance del fuego.

Gracias a la rápida intervención y al trabajo coordinado de los equipos de emergencia, lograron evitar que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas y un aserradero ubicado en las inmediaciones, lo que impidió que la situación tuviera consecuencias aún más graves.

El incendio fue finalmente controlado tras varias horas de intenso trabajo.