Becas Progresar vuelve a abrir las inscripciones

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció la reapertura de la inscripción para las Becas Progresar 2025, un programa destinado a acompañar a los estudiantes en la finalización de sus estudios y su formación profesional.

Estas becas, que se pagan a través de ANSES, ofrecen un apoyo económico de hasta $28.000 mensuales para quienes cumplan con los requisitos establecidos. La convocatoria estará abierta en distintas fechas durante agosto y septiembre, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación en todo el país y facilitar que más jóvenes puedan completar sus trayectorias educativas y formarse para el mundo laboral.

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano informó que, bajo la Resolución 1149/2025 publicada en el Boletín Oficial, la inscripción se dividirá en dos etapas.

Para la línea “Finalización de la educación obligatoria”, la inscripción estará abierta del 4 de agosto al 1 de septiembre de 2025.

Desde el Ministerio destacaron que esta segunda convocatoria busca “ampliar el alcance del programa para garantizar un mayor acceso y acompañamiento en la educación y la formación profesional”.

El trámite para postularse se realiza de forma digital y requiere cumplir con una serie de requisitos. Para anotarse, los estudiantes deben:

Ingresar al sitio oficial de ANSES o al portal de Becas Progresar.

Crear un usuario en la plataforma Mi Argentina o ingresar con la cuenta ya registrada.

Completar el formulario de inscripción correspondiente a la línea de beca elegida.

Adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Para educación superior y Enfermería, la inscripción es del 18/8 al 5/9.

Entre los requisitos fundamentales están: ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años; tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria; y no superar el ingreso familiar equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

También es obligatorio contar con la condición de alumno regular, cumplir con las condiciones académicas y participar en actividades complementarias, como el curso de orientación vocacional. Además, se debe contar con el esquema de vacunación completo o en curso según el grupo etario.

Cómo revisar el estado de tu inscripción

Una vez realizada la inscripción, los estudiantes pueden consultar el estado de su solicitud siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Buscar la sección “Becas Progresar” y seleccionar “Estado de inscripción”.

Verificar si la solicitud está en evaluación, aprobada o rechazada.

También es posible realizar consultas a través de la aplicación móvil Mi ANSES, disponible para Android y iOS, o comunicándose vía WhatsApp al 11-2722-0054.

Los montos vigentes para agosto de 2025 son:

Progresar Obligatorio: desde $18.000 mensuales.

Progresar Superior: hasta $35.000 mensuales.

Progresar Trabajo: hasta $40.000 mensuales.