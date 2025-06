Argentina recibirá a Colombia por las eliminatorias

El equipo argentino va por otra victoria.

Luego de vencer a Chile por 1-0, la Selección Argentina ya se enfoca en su próximo compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En la jornada de este martes, recibirá a Colombia en el estadio Monumental, en un partido que marcará el regreso de Lionel Messi al once inicial cómo una de las noticias más importantes.

El capitán, que el jueves ingresó en el segundo tiempo para sumar ritmo, volverá a ser titular ante los dirigidos por Néstor Lorenzo. La decisión ya estaba tomada.

El cuerpo técnico evitó sobrecargarlo sabiendo que este sábado será parte del debut de Inter Miami en el Mundial de Clubes frente al Al-Ahly de Egipto. El principal cambio será su ingreso por Nico Paz, quien no solo dejará su lugar por cuestiones tácticas, sino que además este sábado trabajó diferenciado por una paralítica sufrida ante Chile.

Además, Scaloni deberá retocar la defensa: Nicolás Tagliafico no podrá jugar por acumulación de amarillas, y su reemplazo saldrá entre Valentín Barco y Facundo Medina. También podría haber otro cambio en la zaga: Nicolás Otamendi cumplió su fecha de suspensión y todo indica que volverá al once en lugar de Leo Balerdi, aunque no se descarta que el DT decida dosificar minutos de Cristian Romero.

En el mediocampo, Leandro Paredes y Enzo Fernández también están disponibles tras purgar sanciones, lo mismo que Nico González, lo que amplía el abanico de opciones para Scaloni. Sin embargo, Giuliano Simeone y Thiago Almada también pelean por mantenerse entre los once, lo que podría llevar al técnico a dejar a alguno de los históricos en el banco. Así, se perfilan entre cuatro y cinco modificaciones respecto del equipo que enfrentó a Chile, con una clara intención de rotar sin perder competitividad.

La probable formación de Argentina vs Colombia

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González o Thiago Almada.