Andraos presentó nuevas obras en el Manzano Histórico

El paraje recibirá una gran cantidad de visitantes el próximo fin de semana largo.

A través de sus redes sociales oficiales, el intendente de Tunuyán Emir Andraos. Mostró a la comunidad, klas nuevas obras y mejoras que se ejecutan en el paraje Manzano Histórico.

En el lugar, el municipio avanza con un plan de infraestructura. Los trabajos incluyen mejoras en el patio gastronómico, mini anfiteatro, espacio Tierra de Chacayes y el tercer camping municipal.

Con el objetivo de ampliar y optimizar los espacios de uso público, la intervención realizada conecta sectores claves mediante una vereda accesible y una apertura que mejora la circulación interna. De este modo se prioriza la seguridad, la comodidad y la integración de los espacios para quienes visitan el lugar.

«El 17 de agosto el Manzano Histórico se encontrará renovado para que juntos rindamos homenaje al General San Martín», resaltaron.