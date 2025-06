Habló Cristina Kirchner tras la condena por corrupción

Minutos después de la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena por la causa Vialidad que, además, la inhabilita para ejercer cargos públicos de por vida, Cristina Kirchner habló desde la puerta de la sede del PJ Nacional y apuntó directamente contra la justicia argentina.

“Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, afirmó la ex mandataria.

Y agregó: “En realidad a este cepo no lo ponen este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema, no se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda. Tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina, compañeros y compañeras. Ese que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel primero de septiembre a los pocos días tituló ‘La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’. En tapa. Más clarito echale agua”.

Cristina Kirchner señaló que la causa «tiene un cronograma electoral»

La dos veces presidenta afirmó que «no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 2019 cuando creyeron que, después de haber perdido las elecciones en el 2017, y después de esa campaña de estigmatización y vandalismo sobre mi persona, estaba acabada».

«Un detalle que seguramente se les escapa: esta causa, tiene un cronograma electoral maravilloso, un mes antes», advirtió.

«Esto no tiene un final feliz», remarcó la ex presidenta

Además, dijo que “somos los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se destrone”, en referencia al modelo económico del gobierno de Javier Milei.

“Esta tranquilidad de un dólar pisado y de miles de millones de dólares que siguen tomando prestados, y que algún día habrá que devolver, anuncian la crónica de una muerte final. Esto no tiene final feliz”, completó.