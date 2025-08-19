YPF volvió a aumentar sus combustibles

Es la cuarta suba en dos semanas, generando un nuevo impacto en los bolsillos de los automovilistas.

De esta forma, el litro de súper pasó a 1.296 pesos en Mendoza, lo que significa un aumento de $6, es decir, un 0,46%.

El aumento más notable se registró en el precio de la Nafta Infinia, que pasó de $1,484 a $1,516, lo que representa una suba de $32, equivalente al 2,11%.

El precio del Infinia Diesel se incrementó de $1.491 a $1.522, lo que representa una suba de $31 (2,04%). Por su parte, el Diesel 500 también vio un aumento, pasando de $1356 a $1378, con un incremento de $22 (1,60%).

Los valores se van ajustando en tiempo real según la demanda y otros factores, se informó. En dos semanas, las estaciones de servicio YPF cambiaron sus pizarras cuatro veces.



Ahora YPF no avisa cuándo va a modificar los precios de los combustibles, sino que lo hace directamente desde Buenos Aires.

En el anterior aumento, el Impuesto a los Combustibles, la devaluación del tipo de cambio y el ajuste en el precio de los biocombustibles fueron los factores que incidieron en el cambio de los valores.-