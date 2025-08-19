 Saltar al contenido
Nacional

YPF volvió a aumentar sus combustibles

agosto 19, 2025

Es la cuarta suba en dos semanas, generando un nuevo impacto en los bolsillos de los automovilistas.

De esta forma, el litro de súper pasó a 1.296 pesos en Mendoza, lo que significa un aumento de $6, es decir, un 0,46%.

El aumento más notable se registró en el precio de la Nafta Infinia, que pasó de $1,484 a $1,516, lo que representa una suba de $32, equivalente al 2,11%.

El precio del Infinia Diesel se incrementó de $1.491 a $1.522, lo que representa una suba de $31 (2,04%). Por su parte, el Diesel 500 también vio un aumento, pasando de $1356 a $1378, con un incremento de $22 (1,60%).

Los valores se van ajustando en tiempo real según la demanda y otros factores, se informó. En dos semanas, las estaciones de servicio YPF cambiaron sus pizarras cuatro veces.

Ahora YPF no avisa cuándo va a modificar los precios de los combustibles, sino que lo hace directamente desde Buenos Aires.

En el anterior aumento, el Impuesto a los Combustibles, la devaluación del tipo de cambio y el ajuste en el precio de los biocombustibles fueron los factores que incidieron en el cambio de los valores.-