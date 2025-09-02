¿Vuelve el Zonda  al Valle de Uco?

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza indica la presencia de viento Zonda en algunos departamentos para este martes.

Las ráfagas podrían alcanzar los 30 kilómetros por hora durante la tarde y a la noche se espera el ingreso de un frente frío.

Defensa Civil emitió un comunicado alertando sobre la presencia de viento Zonda en la provincia.

“A partir de las 6 horas se registrará viento Zonda leve en precordillera, acentuándose a las 11 horas especialmente en el sector Sur de la misma. Desde el mediodía, viento Zonda débil afectando Malargüe, Sur del Valle de Uco y Valle de Uspallata. En Malargüe, hacia las 16 horas con velocidades promedio de 30 kilómetros por hora, prolongándose hasta las 20 horas”, destaca el comunicado oficial.

Tras su paso, vendrá acompañado del ingreso de un frente con viento del sur cerca de la medianoche que perduraría durante toda la jornada del miércoles. “A las 22 horas, ingreso de viento sur, provocando leve descenso de temperatura, percibiéndose en el Gran Mendoza aproximadamente a las 2 am“, advirtieron desde Defensa Civil.