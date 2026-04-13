Volcó en Vista Flores: manejaba con casi el triple de alcohol permitido en sangre

El accidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Ruta 92. La conductora, una joven de 28 años, perdió el control de su auto y terminó en una acequia. El test de alcoholemia arrojó un resultado alarmante.

La madrugada del lunes 13 de abril de 2026 comenzó con un fuerte accidente en el distrito de Vista Flores, Tunuyán. Cerca de las 02:00 horas, personal de la Sub Jefatura Vial del Valle de Uco debió desplazarse hasta la Ruta 92, a la altura del kilómetro 15, tras recibir el reporte de un vuelco frente a la cancha del club San Julián.

La mecánica del vuelco

El siniestro fue protagonizado por una joven de 28 años, identificada como R.J.D., quien conducía un Volkswagen Gol con dirección hacia el norte. Según el relato inicial de la conductora, el accidente se produjo por un presunto desperfecto mecánico que le hizo perder el dominio del rodado.

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo se desvió hacia la banquina este y terminó cayendo en una acequia de pequeñas dimensiones. A pesar de la espectacularidad del vuelco, no se informaron heridos de gravedad en el lugar.

Dura sanción por alcoholemia positiva

Lo que comenzó como un reporte de accidente por falla mecánica cambió de rumbo cuando el personal policial realizó el dosaje de alcohol a la joven. El resultado del test fue contundente: 1,29 g/l de alcohol en sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido por la Ley de Seguridad Vial (0,5 g/l).

Consecuencias legales e inmediatas:

Retención del vehículo: El Volkswagen Gol fue secuestrado por las autoridades viales.

El Volkswagen Gol fue secuestrado por las autoridades viales. Inhabilitación: Se procedió a la retención de la licencia de conducir de la involucrada.

Se procedió a la retención de la licencia de conducir de la involucrada. Multa económica: Al superar el gramo de alcohol por litro de sangre, la sanción entra en la categoría de faltas gravísimas, con montos que pueden alcanzar cifras millonarias y arresto.

Intervino en el caso la Sub Jefatura Vial Valle de Uco y la oficina fiscal de jurisdicción, quienes iniciaron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente. Este hecho vuelve a encender las alarmas sobre los peligros de la conducción bajo los efectos del alcohol en las rutas mendocinas.