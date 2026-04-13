Violento asalto en Tunuyán: cuatro sujetos armados atacaron a un joven en el Barrio Venezuela

La víctima, de 24 años, fue sorprendido por una banda de delincuentes que lo amenazaron con un arma blanca. Le robaron sus pertenencias y escaparon por las calles del vecindario.

La mañana de este lunes 13 de abril de 2026 se vio empañada por un nuevo hecho de inseguridad en Tunuyán. Minutos antes de las 09:00 horas, un joven que caminaba por el interior del Barrio Venezuela fue víctima de un violento robo bajo la modalidad de asalto en banda.

El hecho: Amenazas con arma blanca

Según el reporte de la Comisaría 15, el joven identificado como F.E.A (24) se desplazaba por una de las calles internas del barrio cuando fue interceptado por cuatro sujetos. Los malvivientes, lejos de actuar con discreción, lo rodearon y uno de ellos sacó un arma blanca para intimidarlo.

Mediante constantes amenazas de muerte, los delincuentes obligaron a la víctima a entregar sus pertenencias de valor:

Una billetera de cuero: Contenía toda su documentación personal.

Contenía toda su documentación personal. Teléfono celular: Un equipo marca Motorola G65 con una funda de color verde.

Investigación en curso

Tras el asalto, los cuatro atacantes huyeron rápidamente perdiéndose entre las viviendas de la zona. La víctima dio aviso inmediato a las autoridades, lo que movilizó a patrullas de la jurisdicción, aunque por el momento no hay detenidos.

Por directivas del Ayudante Fiscal en turno, el joven de 24 años fue trasladado a la Oficina Fiscal de Tunuyán para prestar declaración formal y realizar el reconocimiento fotográfico de posibles sospechosos.

Preocupación en el Barrio Venezuela

Este episodio vuelve a poner en alerta a los vecinos del Barrio Venezuela, quienes reclaman un incremento en la presencia policial durante las primeras horas del día. Se investiga si los autores del hecho son residentes de la zona o si habrían llegado de barrios aledaños para cometer el atraco.

Se solicita a la comunidad que, ante la oferta de un teléfono Motorola G65 con las características mencionadas o el hallazgo de documentación a nombre de F.E.A., den aviso a la dependencia policial más cercana.