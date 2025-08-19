Varios operativos y nueve detenidos en Tupungato

Entre los hechos se resolvieron situaciones vinculadas a distintos delitos.

La Policía de Mendoza, a través de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), desplegó maniobras preventivas en distintos puntos de Tupungato. Como resultado, se detuvo a nueve personas y se recuperaron bienes sustraídos.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el Barrio 23 de Noviembre, donde un hombre sustrajo una bicicleta del interior de un lote. Tras un rastrillaje en la zona, los efectivos lo localizaron y recuperaron el rodado.

En otra intervención, cinco hombres que presentaban medidas pendientes fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. Además, en inmediaciones del Hospital General Las Heras se detuvo a una mujer que había agredido físicamente a otra persona.

Por último, dos individuos fueron sorprendidos transportando un cartel metálico que había sido sustraído de la vía pública.