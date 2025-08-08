Valle de Uco: Volcó con su auto y resultó herido de gravedad

Sucedió en La Consulta.

Un grave accidente vial tuvo lugar en el Valle de Uco. Sucedió en Ruta 92, La Consulta, San Carlos.

La información policial, sostiene que minutos antes de la medianoche, un hombre que conducía un automóvil Seat Córdoba perdió el control de su vehículo y volcó.

A causa del fuerte impacto, sufrió un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) grave con pérdida de conocimiento , y fue trasladado de urgencia al hospital Scaravelli de Tunuyán.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, en el informe oficial señalaron que la calzada y la visibilidad era buena en el lugar del hecho. Además, detallaron que el conductor poseía toda la documentación del vehículo, «excepto por la Revisión Técnica Obligatoria (RTO)», agregaron,