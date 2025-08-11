Valle de Uco: Una pareja volcó y sufrieron heridas de gravedad

Fue en la Ruta 143.

El siniestro ocurrió cuando el conductor circulaba de sur a norte, acompañado de su pareja, por causas que se investigan, perdió el control del rodado, despistando hacia la banquina y ocasionando el vuelco, quedando el vehículo sobre el margen oeste de la ruta.

Ambos ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo. Arribó al lugar personal médico del SEC y diagnosticaron a la acompañante con politraumatismo grave por cinemática y fractura expuesta grave en miembro superior izquierdo. Por su parte, el conductor fue diagnosticando con triple fractura en brazo izquierdo.

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael.

La Dra. Mariela Secondini ordenó labrar acta de procedimiento, inspección ocular, croquis y colaboración de Policía Científica.