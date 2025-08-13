Valle de Uco: En dos meses, 18 accidentes viales dejaron cinco muertos y varios heridos

Son cifras alarmantes.

Los datos oficiales, reflejan una preocupante situación en el Valle de Uco. Es que en los últimos dos meses, junio y julio se han producido 18 accidentes viales. En promedio, un siniestro cada tres días.

Los hechos han sido informados oficialmente por el Ministerio de Seguridad de la Provincia. Además, surge de un relevamiento periodístico sobre distintos hechos policiales realizado por Los Andes.

San Carlos

En los últimos dos meses, el departamento de San Carlos registró siete siniestros viales, tres de ellos con víctimas fatales.

El primero ocurrió el 1 de junio, entre Ruta 40 y calle Pellegrini, La Consulta. Un Renault 19, en el que viajaba la familia Reinoso, fue chocado desde atrás por una Ford Ranger. El impacto provocó que ambos vehículos volcaran hacia la banquina. Entre los heridos se encontraban cinco menores de edad.

Horas después, el más pequeño, Arian Reinoso (12), falleció en el hospital Scaravelli de Tunuyán, donde había sido trasladado de urgencia. El pasado 31 de julio, su familia realizó una marcha en su cumpleaños número 13 para pedir justicia.

El 17 de junio, en Ruta Nacional 143, km 594 (Pareditas), una conductora de VW Polo perdió el control al intentar sobrepasar a otro vehículo y cayó a una acequia. Cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas una niña de 4 años con traumatismo encéfalo craneano. Un día después, el 18 de junio, Pablo Chacón perdió la vida en calle San Martín 737, tras perder el control de su vehículo e impactar contra un árbol.

El 5 de julio, en Ruta 40 y calle Severo, una Toyota Hilux colisionó en la parte trasera de una Renault Estanciera que circulaba en el mismo sentido. La Estanciera perdió el control y chocó contra un árbol. Su conductor, Oscar Miranda (73), murió en el lugar, mientras que el otro conductor sufrió lesiones leves.

El 6 de julio, una joven de 17 años sufrió un politraumatismo de cráneo tras ser embestida a la salida de un salón de eventos en La Consulta. El 12 de julio, un joven de 18 años, al mando de una Ford Ranger sin licencia de conducir y con 1,33 g/l de alcohol en sangre, chocó contra un árbol en calle Cobos.

Por último, el 20 de julio, un conductor de Renault Sandero fue detenido en un control vehicular con un dosaje de 1,75 g/l de alcohol en sangre.

Hechos en Tunuyán

Entre el 1 de junio y el 31 de julio, Tunuyán registró cinco accidentes viales que tuvo una víctima fatal y varios heridos, algunos de gravedad.

El 15 de junio, en el km 83 de la Ruta 40, un joven de 21 años que conducía una Chevrolet D-20 con 1,66 g/l de alcohol en sangre volcó su camioneta. El acompañante, de 25 años, también resultó lesionado. Ambos fueron asistidos por el SEC con diagnósticos de politraumatismos y, en el caso del conductor, traumatismo facial leve.

El 23 de junio, en el cruce de las rutas provinciales en Vista Flores, se produjo una choque frontal entre un dos vehículos. Los dos conductores, de 25 y 32 años, quedaron en estado grave, mientras que dos acompañantes resultaron lesionadas. Bomberos debieron intervenir para liberar a los atrapados.

El 30 de junio, un conductor de 54 años fue detenido en la Ruta 40 tras ser detectado por cámaras del CEO que circulaba en contramano. Conducía un Fiat Duna con 1,75 g/l de alcohol en sangre, y el vehículo fue secuestrado.

El 25 de julio, en la Ruta 89 a la altura de la Estancia Los Árboles, José Blanco (56) perdió la vida al desbarrancar con su moto. Según el reporte policial, perdió el control del rodado y cayó a un barranco. Fue rescatado por personal de seguridad y asistido de inmediato, pero el médico de guardia constató su fallecimiento en el lugar.

Finalmente, el 29 de julio, en calle 25 de Noviembre, un peatón fue embestido por una camioneta Fiorino. La conductora, de 30 años, se presentó horas más tarde en la comisaría y declaró que no advirtió el impacto en el momento. El dosaje de alcohol fue negativo.

Siniestros en Tupungato

En Tupungato, durante los últimos dos meses, se registraron seis accidentes viales, uno de ellos con víctima fatal. El 18 de junio, en Cordón del Plata, un camión de caudales impactó contra la parte trasera de un móvil policial en la intersección de calle El Álamo y Corredor Productivo. Tres efectivos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y debieron ser trasladados a hospitales de la zona.

Una semana después, el 25 de junio, en el barrio Shoestan de San José, un Renault 21 y una motocicleta Motomel 155 cc colisionaron en el cruce con Ruta 89. El motociclista, de 21 años, sufrió una fractura expuesta de fémur derecho y politraumatismos graves, por lo que fue derivado al hospital Scaravelli de Tunuyán.

El 29 de junio, la Ruta 86 fue escenario de un vuelco a la altura de calle La Gloria y Piedras Blancas. Un VW Gol Trend perdió el dominio y terminó volcando con cinco ocupantes a bordo: dos policías franco de servicio y dos menores de edad, todos con politraumatismos y trasladados al Hospital Las Heras.

El 30 de junio, en la esquina de calle 6 de Septiembre y Callejón Ahumada, un Peugeot 307 y una Toyota Hilux chocaron en plena intersección. Una joven de 24 años, acompañante del Peugeot, sufrió fractura de tibia y peroné y cortes en el rostro.

Durante el mes de julio, el primero, sobre Ruta Provincial 89 y calle Flores, un camión Mercedes Benz colisionó con una Ford F-100. El conductor de la camioneta, de 49 años, sufrió politraumatismos múltiples moderados. Los test de alcoholemia de ambos conductores dieron negativo.

El hecho más grave se produjo el 15 de julio, frente al ingreso del camping municipal, en calle Real. Una camioneta Ford F-100, conducida por una mujer de 32 años, y una moto Honda, en la que circulaba Pablo Maximiliano Sánchez, protagonizaron una colisión frontal. Según el Ministerio de Seguridad, la camioneta circulaba de este a oeste y la moto en sentido contrario por el centro de la calzada. El impacto fue inevitable, y el motociclista murió poco después.