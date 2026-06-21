Uruguay, España y Bélgica vuelven a escena en una jornada clave del Mundial

El Mundial 2026 continúa este domingo 21 de junio con una agenda cargada de encuentros determinantes para la segunda fecha de la fase de grupos. Varias selecciones buscarán dar un paso importante hacia la clasificación, mientras que otras intentarán recuperarse tras un debut sin triunfos.

La actividad comenzará con el duelo entre España y Arabia Saudita por el Grupo H. El conjunto europeo intentará dejar atrás el empate sin goles frente a Cabo Verde en su estreno y sumar su primera victoria en la Copa del Mundo. Del otro lado, los saudíes también llegan con la necesidad de ganar luego de igualar ante Uruguay en la primera jornada.

Más tarde será el turno de Bélgica e Irán, que protagonizarán uno de los partidos más atractivos del día. Los belgas vienen de empatar frente a Egipto y buscarán hacerse fuertes para encaminar su clasificación, mientras que Irán intentará ratificar las buenas sensaciones que dejó tras su igualdad ante Nueva Zelanda.

La jornada también tendrá como protagonista a Uruguay. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa enfrentará a Cabo Verde en Miami con la obligación de conseguir un triunfo que lo acerque a la próxima ronda. Los africanos llegan con la confianza en alza luego de sorprender al empatar con España en su debut.

El cierre del domingo estará a cargo de Nueva Zelanda y Egipto, dos selecciones que también necesitan sumar de a tres para mantenerse con aspiraciones de clasificación en el Grupo G.

Mientras tanto, la expectativa argentina ya comienza a centrarse en el compromiso del lunes 22 de junio, cuando la Selección enfrentará a Austria en Dallas por la segunda fecha del Grupo J. Tras la contundente victoria por 3 a 0 sobre Argelia en el debut, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará asegurar su lugar en la próxima instancia del torneo.