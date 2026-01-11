Una mujer y una nena murieron en un accidente en Malargüe sobre la ruta nacional 40

El siniestro ocurrió en la madrugada de este domingo entre una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Fiat Palio, en el Puente del Matadero, en la salida norte de la ciudad. Además, otras personas resultaron con diferentes heridas.

Un accidente vial con consecuencias fatales ocurrió en la madrugada de este domingo, sobre la ruta nacional 40 en el departamento Malargüe. El incidente involucró a un automóvil Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux, que circulaban en el mismo sentido, de sur a norte con dirección a la ciudad de San Rafael. Por razones que se investigan, al llegar al sector conocido como Puente del Matadero, los vehículos colisionaron en forma violenta, provocando que la camioneta terminara dentro del arroyo.

La camioneta Toyota circulaba al mando de R.C., un hombre de 38 años de edad quien resultó con graves heridas por lo que fue trasladado de urgencia al hospital de Malargüe donde ingresó a terapia intensiva. En el mismo rodado viajaban como acompañantes, un adolescente de 17 años y las dos víctimas fatales: Vilma Guanco de 36 años y una niña cuya identidad no se proporcionó de manera oficial que fallecieron en el lugar. Más tarde, el joven fue derivado de urgencia al hospital Central de la ciudad de Mendoza.

El Fiat Palio circulaba al mando de V.M, una mujer de 30 años de edad quien sufrió politraumatismos leves con escoriaciones. El test de alcoholemia a la conductora resultó negativo, con una marca de 0,00 G/L. Además, viajaban dos niñas de 10 y 7 años, que resultaron con lesiones leves. Los ocupantes se trasladaron en un vehículo particular hasta el nosocomio local.