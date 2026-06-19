Una mujer murió en plena vía pública tras sufrir una descompensación en Tunuyán

Una mujer de aproximadamente 40 años falleció este viernes, alrededor de las 18:00 hs, tras sufrir una descompensación mientras circulaba en una motocicleta 110 cc por una transitada zona de Tunuyán.

El hecho ocurrió en la intersección de Av. Pellegrini y Francisco Delgado, frente a una estación de servicio Gulf. Según las primeras versiones, la mujer habría sufrido un infarto mientras conducía. Testigos indicaron que alcanzó a detener la marcha de la moto y bajarse del vehículo, pero pocos segundos después se desplomó sobre la calzada.

La situación generó una fuerte conmoción entre vecinos, comerciantes y personas que se encontraban en el lugar al momento del episodio. Rápidamente se congregó una gran cantidad de gente en la zona mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Personal médico y policial trabajó en el lugar para asistir a la víctima, aunque lamentablemente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y aguardan las actuaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte.

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