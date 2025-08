Un programa busca potenciar el turismo en el Valle de Uco

Mendoza tiene paisajes únicos y más del 80% de sus atractivos turísticos en áreas alejadas. Sin embargo, en proporción a estas maravillas naturales, hay una gran falta de servicios para recibir visitantes. Para revertir ese escenario, el programa Pioneros impulsa inversiones creativas y sostenibles a través de créditos blandos y aportes no reembolsables, con el objetivo de dinamizar el interior y equilibrar el desarrollo territorial.

Donde hoy faltan restaurantes, alojamientos y servicios turísticos, hay una gran oportunidad para emprender. La provincia concentra gran parte de sus principales atracciones naturales —como la cordillera, la precordillera, Huayquerías, Payunia y el macizo de San Rafael— en zonas no irrigadas que aún carecen de infraestructura adecuada.

Qué es el programa Pioneros

Pioneros nace para transformar esta realidad. Ofrece créditos a tasas subsidiadas y aportes no reembolsables que cubren hasta el 50% de la inversión total, destinados a proyectos innovadores, creativos y respetuosos del medio ambiente que potencien el desarrollo turístico en las regiones con mayor valor paisajístico de Mendoza.

El programa está dirigido a nueve departamentos: Las Heras, Luján de Cuyo, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, Malargüe, San Rafael, Santa Rosa y Rivadavia.

Cómo funciona

Para compensar los mayores costos de construir en zonas alejadas, Pioneros brinda hasta $500 millones por proyecto, con plazos de devolución de hasta cinco años y un año de gracia. Además, ofrece estabilidad fiscal y exenciones tributarias por cinco años.

Los proyectos deben ser creativos, sustentables y favorecer la accesibilidad. Se priorizan propuestas que incluyan servicios básicos en lugares estratégicos o soluciones para mejorar el acceso a zonas con caminos difíciles.

Evaluación y beneficios

Los proyectos se evalúan con base en cinco ejes: accesibilidad, impacto regional, sustentabilidad ambiental, innovación y viabilidad financiera. La puntuación máxima es de 250 puntos, lo que garantiza el máximo aporte no reembolsable (hasta el 50%). Los proyectos con menor puntuación también pueden acceder a combinaciones de crédito y aportes según el puntaje obtenido.

Además, el programa permite presentar iniciativas en áreas naturales protegidas y habilita la posibilidad de acceder a concesiones de tierras fiscales por hasta 50 años.

Cómo postularse

La inscripción es on-line y está abierta hasta el 15 de agosto. Para postularse, es necesario cargar toda la documentación legal, técnica, fiscal y financiera que acredite la viabilidad del proyecto y su ubicación dentro de las zonas del programa.

El Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) brinda asesoramiento a través de sus canales digitales y oficinas provinciales.

Participación activa y gran interés

Desde el lanzamiento del programa, ya se han recibido más de 200 consultas a través de los canales habilitados. Además, el equipo técnico ha visitado los nueve departamentos, manteniendo encuentros con autoridades locales, prestadores turísticos e inversores interesados en formar parte de esta nueva etapa para el turismo mendocino.

En pocas palabras

• Pioneros acompaña proyectos turísticos creativos y sustentables en zonas de alto valor natural.

• Hasta el 50% de la inversión puede cubrirse con aportes no reembolsables y créditos subsidiados.

• Apunta a generar empleo local y potenciar la “Mendoza profunda”.

• La inscripción está abierta hasta el 15/08 y es 100% online.

• El programa prioriza proyectos sustentables, accesibles e innovadores.

Más información

consultaspioneros@mendoza.gov.ar

WhatsApp: +54 9 261 205-0154