Tupungato fortalece la seguridad del departamento

Mercedes Rus, junto al intendente de Tupungato Gustavo Aguilera realizaron importantes anuncios para fortalecer la seguridad del departamento.

En comunicación con Canal 8, la ministra Rus manifestó, «el intendente el año pasado hizo una gran inversión que tiene que ver con brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Eso tiene que ver con las centrales de alarmas comunitarias que protegen a cerca de 400 familias, es un proyecto que se va a seguir potenciando».

En ese marco, se realizó la firma de un importante convenio, «estamos aquí para poder integrar esas alarmas al sistema del 911. Esto nos permite, que una vez que surge esa alerta y es filtrada por los operadores, podemos tener un abordaje más efectivo».

A su vez, «esto permite que lleguemos más rápido al alerta o al hecho que promovió esa alarma. Es muy bueno esto. Hemos conversado también temas que tienen que ver con la seguridad del departamento, hemos escuchado las inquietudes del departamento».

Por otro lado, anunció «nuevos nombramientos, son policías que ya están en el Valle de Uco, pero sobre todo acá en Tupungato junto con nuevas movilidades que llegan para fortalecer la seguridad pública».

Por su parte, Gustavo Aguilera aseguró, «estamos colaborando con la seguridad pública. Hemos entregado ya 19 terminales».

Por otro lado, dijo, «para nosotros es grata la noticia de la incorporación de modalidades y personal policial para nuestro departamento. En estos últimos tiempos, se han estado haciendo muchas maniobras, principalmente donde teníamos más datos sobre hechos de inseguridad».

Sobre el trabajo en el departamento destacó, «la policía ha estado haciendo maniobras en conjunto con Gendarmería, esto ha sido muy efectivo».