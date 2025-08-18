Tunuyán trabaja en la remodelación de la terminal 

Y otras obras en el departamento.

El intendente Emir Andraos compartió a través de las redes sociales un video para mostrar las obras que se ejecutan en el departamento.

Entre ellas, unas de las más esperadas, la remodelación de la terminal de ómnibus. La cual se encuentra en su primera etapa, en las plataformas donde estacionan a diario una gran cantidad de colectivos que facilitan el traslado de vecinos a corta, media y larga distancia.

Por otro lado, las tareas se enfocan en la ampliación del boulevard Güemes, mejoramiento en calle Pueyrredón, asfalto en Colonia Las Rosas, Jardines maternales en Vista Flores y La Sidrera.

Además, resaltó el embellecimiento que se llevó adelante en el Manzano Histórico, donde una gran cantidad de visitantes pudieron disfrutarlo.

Video completo: https://www.facebook.com/reel/1449950572823462