Tunuyán se prepara para el primer Desfile Real Solidario

El próximo domingo 28 de junio, a las 20:30 horas, el Auditorio Municipal Jorge Raúl Silvano será sede de un evento único: el primer Desfile Real Solidario de Tunuyán.

La propuesta busca unir moda, tradición y compromiso social en una noche especial que invita a la comunidad a colaborar con quienes más lo necesitan.

La iniciativa es impulsada por las reinas de la Vendimia y la Tonada 2026, con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos que serán destinados a instituciones del departamento. La entrada consiste en la donación de un producto, lo que permitirá transformar la celebración en un gesto solidario.

El desfile contará con la presencia de la Reina Nacional de la Vendimia, la Virreina Nacional y representantes departamentales de toda la provincia, además de las reinas de mandato cumplido. Comercios y tiendas locales también participarán mostrando sus propuestas, generando un espacio de encuentro que pone en valor el trabajo de la comunidad y la tradición vendimial.

Las entradas podrán retirarse en la boletería del Auditorio Municipal los días jueves y viernes, de 10 a 13 y de 18 a 21 horas.