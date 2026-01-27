Tunuyán palpita «Vendimia en el tiempo»

La fiesta departamental de la Vendimia 2026, que se presentará el 31 de enero en el Anfiteatro Municipal, bajo el nombre “Vendimia en el tiempo”. El espectáculo propone un recorrido por la historia y la evolución de la celebración, con un homenaje especial por los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Actualmente 185 artistas desarrollan sus ensayos generales con el escenario ya armado en el Anfiteatro de Tunuyán.

La propuesta artística incluirá innovaciones tecnológicas que sorprenderán al público junto a la participación de un coro propio, que intervendrá en distintos cuadros del espectáculo. Cada detalle está pensado para combinar tradición y modernidad, mostrando el vínculo entre la producción vitivinícola y las nuevas tendencias vendimiales.

La comuna pone en valor la colaboración de diversas áreas municipales como Cultura, Salud, Defensa Civil, Preventores y personal del Polideportivo, que acompañan cada ensayo y garantizan el desarrollo seguro de la actividad. La fiesta departamental será una oportunidad para celebrar la identidad local y compartir el talento de quienes hacen posible esta puesta en escena.

Luego de la elección y coronación de las soberanas departamentales de la Vendimia y la Tonada, se espera, como broche de oro, el espectáculo artístico de Coti Sorokin, quien brindará un show en vivo para todo el público presente.