Tunuyán Emprende: beneficiarios recibieron kits de herramientas

En el Centro de Congresos y Exposiciones se realizó la última entrega del programa municipal «Tunuyán Emprende». En esta oportunidad 26 emprendedores y comerciantes locales recibieron sus kits de trabajo, alcanzando a más de 160 beneficiarios desde el comienzo de la iniciativa.

“El programa busca acompañar a quienes trabajan de manera independiente, generando nuevas oportunidades para el crecimiento económico local. Porque donde existe una necesidad de acompañamiento, estamos presentes”, expresó el intendente Emir Andraos.

Los kits incluyen herramientas para manicura, mecánica, electricidad, plomería-gas y balanza para comercios, fortaleciendo oficios y actividades productivas en cada distrito.