Trasladaban cocaína desde Mendoza a San Juan y fueron detenidos

Dos personas viajaban en un vehículo de alquiler procedentes de la provincia de Mendoza, cuando en el Paraje San Carlos (San Juan), los gendarmes solicitaron la detención para efectuar el control pertinente.

Con la intervención del binomio cinotécnico y ante la marcación activa, se constató la presencia de un paquete rectangular ubicado debajo de la guantera.

Personal dependiente del Escuadrón 66 “San Juan” detuvo a los ocupantes de un rodado y secuestró 1 kilo 44 gramos de cocaína como resultado de un procedimiento llevado a cabo sobre el kilómetro 3.379 de la Ruta Nacional N° 40.

Los funcionarios al inspeccionar el vehículo con el apoyo del can detector de narcóticos, hallaron en el sector del aire debajo de la guantera un paquete con una sustancia que fue sometida a una prueba de orientación que arrojó como resultado cocaína.

Intervino la Fiscalía Federal de San Juan, que dispuso el decomiso del estupefaciente y la detención de los dos involucrados.