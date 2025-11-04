Todo lo que hay que saber del Cyber Monday

El Ministerio de Seguridad y Justicia brinda recomendaciones para que los consumidores realicen compras online de manera segura. Además, alerta sobre posibles fraudes y la importancia de proteger los datos personales.

El Cyber Monday, uno de los eventos de compras online más esperados del año, no solo ofrece descuentos, sino que también aumenta los riesgos de estafas. Por eso, el Ministerio de Seguridad y Justicia recomienda cuidados para que los consumidores puedan realizar sus compras de manera segura.

Entre las principales sugerencias, se destaca acceder únicamente al sitio oficial del evento (www.cybermonday.com.ar) y verificar que la URL contenga “https://”, lo que garantiza que la conexión es segura. Esto ayuda a evitar páginas falsas que buscan engañar a los compradores con ofertas fraudulentas.

Asimismo, se recuerda proteger los datos personales: las tiendas oficiales nunca solicitarán información bancaria por correo electrónico o mensajes directos. Por ello, es fundamental no compartir datos sensibles por canales no oficiales.

En cuanto a los pagos, se aconseja utilizar plataformas seguras como Mercado Pago, Todo Pago, PayPal o billeteras virtuales, que ofrecen mayor protección y respaldo ante cualquier inconveniente durante la transacción.

Finalmente, la cartera provincial recomienda desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, verificar la autenticidad de las promociones y conservar comprobantes, números de pedido y capturas de pantalla para contar con respaldo en caso de reclamos.