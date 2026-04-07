El violento episodio ocurrió este martes 7 de abril de 2026. Los videos del tiroteo en Estambul muestran escenas de pánico y un fuerte despliegue de las fuerzas especiales de Turquía.

Un brutal ataque armado sacudió el distrito financiero de Estambul durante la mañana de este martes 7 de abril de 2026. Un hombre armado abrió fuego en las inmediaciones del consulado de Israel, desatando un enfrentamiento directo con las fuerzas de seguridad turcas que custodiaban el perímetro diplomático.

Cronología del tiroteo en Estambul

El incidente comenzó alrededor de las 09:15 hora local, cuando un individuo, presuntamente vinculado a células extremistas, intentó sortear el primer anillo de seguridad de la embajada. Según los primeros reportes de la policía de Turquía, el atacante portaba un arma automática y comenzó a disparar de manera indiscriminada.

Detalles del ataque:

09:15 AM: Inicio de los disparos cerca de la sede diplomática de Israel.

Inicio de los disparos cerca de la sede diplomática de Israel. 09:20 AM: Respuesta inmediata de las fuerzas especiales turcas.

Respuesta inmediata de las fuerzas especiales turcas. 09:25 AM: El terrorista es abatido por francotiradores policiales tras un intenso intercambio de fuego.

El terrorista es por francotiradores policiales tras un intenso intercambio de fuego. 10:00 AM: Cierre total del espacio aéreo para drones y perímetros de seguridad reforzados.

Videos virales del tiroteo en Estambul

A los pocos minutos del ataque, comenzaron a circular en redes sociales los impactantes videos del tiroteo en Estambul. En las grabaciones se puede observar a transeúntes buscando refugio detrás de vehículos y el estruendo de las ráfagas de disparos que duraron varios minutos.

Estado de las víctimas

El balance provisional de las autoridades de Salud de Estambul indica que hay varios heridos, entre ellos dos agentes de seguridad turcos y tres civiles que se encontraban en una parada de autobús cercana. Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales dentro del personal diplomático de Israel.

Repercusión geopolítica

El gobierno de Israel ha puesto en alerta máxima todas sus embajadas en el mundo tras este episodio. Por su parte, el presidente de Turquía condenó el hecho y aseguró que no permitirán que «el terrorismo manche el suelo de Estambul». Los peritos forenses trabajan en la identificación del atacante abatido para determinar sus conexiones internacionales en este 7 de abril.