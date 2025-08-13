¿Te inscribiste a Mujeres al Volante?: este es el cronograma de los talleres

Ya comenzó el segundo ciclo.

Como ya había sido anunciado, el municpio de Tunuyán dio inicio al segundo ciclo 2025 del programa “Mujeres al Volante”, una iniciativa que promueve la autonomía y la seguridad vial de las mujeres a través de capacitaciones teóricas y prácticas gratuitas.

Tiene como principal objetivo acercar la formación a todos los distritos del departamento, con clases presenciales que combinan conocimientos técnicos, prácticas de manejo y nociones de seguridad vial.

Este es el cronograma de talleres

Miércoles 13/08 – Villa Seca y Los Sauces

CIC Villa Seca – 08:00 a 10:00 hs.

Miércoles 13/08 – El Algarrobo

CIC El Algarrobo – 10:30 a 12:30 hs.

Jueves 14/08 – Tunuyán Centro

CIC Tyan

Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

Viernes 15/08 – Colonia Las Rosas y Las Pintadas

Centro Cultural Colonia Las Rosas – 08:00 a 10:00 hs.

Viernes 15/08 – Manzano Histórico y Los Árboles

Delegación Los Árboles – 10:30 a 12:30 hs.

Sábado 16/08 – Tunuyán Centro

CIC Tyan

Grupo 1: 08:00 a 10:00 hs.

Grupo 2: 10:00 a 12:00 hs.

Un programa que crece cada año

Desde su creación en 2018, Mujeres al Volante ha capacitado a miles de vecinas de Tunuyán y de otras localidades, convirtiéndose en una política pública reconocida por su impacto social. La propuesta busca brindar herramientas para que más mujeres puedan conducir con seguridad y de manera independiente.

Para más información, las interesadas pueden comunicarse al 2622 419014.