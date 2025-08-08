Sube el plazo fijo: cuánto se gana al invertir $500.000 a 30 días

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan proteger sus ahorros de la inflación y obtener una renta segura sin asumir grandes riesgos.

En agosto de 2025, los bancos aplicaron un nuevo incremento en las tasas de interés, lo que eleva los rendimientos para quienes tienen fondos disponibles. En esta nota te mostramos cuánto podés ganar al invertir $500.000 a 30 días, de acuerdo con las tasas vigentes al 6 de agosto de 2025.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos

Estos son los rendimientos aproximados al invertir $500.000 a 30 días en los bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Nación (34,5%): $14.178,09

Banco Santander (33%): $13.561,65

Banco Galicia (36,25%): $14.794,52

Banco Provincia de Buenos Aires (32%): $13.154,79

Banco BBVA (35%): $14.383,56

Banco Macro (33,5%): $13.754,10

Banco Credicoop (35%): $14.383,56

ICBC (34,6%): $14.219,17

Banco Ciudad (29%): $11.923,29

Banco GGAL: sin información

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días

Ingresá a la app móvil o al homebanking de tu banco.

Buscá la sección de “Inversiones” o “Plazo Fijo”.

Ingresá el monto que querés invertir (por ejemplo, $500.000).

Seleccioná el plazo de 30 días.

Revisá los datos y confirmá la operación.

Al finalizar el período, el capital más los intereses se acreditarán automáticamente en tu cuenta.