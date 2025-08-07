Se oficializó el cronograma de elecciones en Mendoza

La Junta Electoral de Mendoza oficializó esta semana el cronograma electoral para estas elecciones del 26 de octubre, fecha en la que el gobernador Alfredo Cornejo decidió unificar los comicios con los nacionales, por lo que los mendocinos elegirán cargos municipales (en 12 departamentos), provinciales y nacionales.

En el documento firmado por los ministros de la Suprema Corte Teresa Day, José Valerio, Dalmiro Garay (presidente) y Norma Llatser; más la vicegobernadora Hebe Casado; y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el 28 de octubre se iniciará el escrutinio definitivo.

Fechas clave de agosto

Durante agosto, la Junta Electoral anunció cinco fechas clave: este jueves 7 de agosto es el último día en el que las partidos políticos pueden solicitar el reconocimiento de alianzas provinciales y municipales en conjunto.

En tanto, el martes 12 de agosto vence el plazo para registrar símbolos y colores en el órgano electoral.

En el mismo contexto, los partidos tienen tiempo hasta el domingo 17 de agosto para registrar a los candidatos que integrarán la boleta única, quienes deberán ser aptos para el cargo al que se postulan.

Un día después, el lunes 18 de agosto, se debe remitir la nómina de los partidos políticos reconocidos y que puedan participar de las elecciones municipales y provinciales junto con sus apoderados y domicilios.

Por último, el 27 de agosto se iniciará formalmente la campaña electoral en elecciones provinciales y municipales.

Cómo sigue el calendario electoral de Mendoza

El calendario electoral continúa marcando días fundamentales: el 21 de septiembre se podrá comenzar con la propaganda en medios de comunicación audiovisual, mientras el 1 de octubre comenzará a regir la prohibición de actos públicos que tengan finalidad de promover la captación del voto.

La Junta Electoral de Mendoza también señaló que el 11 de octubre deberán estar impresas la boletas únicas provinciales.

La veda electoral comenzará oficialmente el 24 de octubre a las 8 y el 26 de octubre será el día de la votación.

Para culminar el proceso de elecciones 2025, el 28 de octubre a las 18 terminará el plazo para la recepción de las protestas y reclamos acerca de todos los hechos vinculados con el proceso electoral. Ese mismo día comenzará a realizarse el escrutinio definitivo.