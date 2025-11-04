Se brindará un taller artístico en Tunuyán

Será para crear una canción.
La música también se aprende creando. Cultura Capacita abre el espacio para quienes quieran transformar una idea en canción. Un encuentro para compartir herramientas, explorar sonidos y descubrir nuevas formas de expresión con Marcelo Zoloa, músico y compositor de la banda Bela Lugosi.
Será el 14 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Congreso y Exposiciones de Tunuyán. Es una invitación para artistas, compositores, docentes o amantes de la música que buscan crecer y autogestionar sus proyectos creativos.